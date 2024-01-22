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Чемпионат Франции. Лига 1

Гришин оценил вклад Рыболовлева в развитие «Монако»

22 Января 2024 • 15:02 Комментировать
Марсель
...
Монако
27.01 23:00

Бывший футболист столичного ЦСКА Александр Гришин высказался о влиянии владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева на развитие клуба.

«Рыболовлев очень многое сделал для «Монако». Благодаря ему монегаски являются одними из лидеров чемпионата Франции. Рыболовлеву надо отдать должное. В клубе все работают на высшем уровне», — приводит слова экс-игрока «армейцев» «РБ Спорт».

По его мнению, полузащитник Александр Головин должен отработать свой контракт, отметив, что только хавбек знает, покинет ли он клуб после его продажи Рыболовлевым.

Сообщается, что российский бизнесмен может продать 66,7 процентов акций «Монако». Дмитрий Рыболовлев владеет клубом с 2011 года. «Монегаски» выиграли «золото» Лиги 1 в 2017 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Дмитрий Рыболовлев Александр Гришин ещё теги

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