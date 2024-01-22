​«Лион» пытается вернуть Бензема

Карим Бензема может покинуть Саудовскую Аравию уже спустя полгода после приезда. Звёздный форвард может отправиться в Европу, хотя любая потенциальная сделка с «Аль-Иттихадом» не будет простой.

Как стало известно RMC Sport, над возвращением Бензема в свои ряды сейчас работает «Лион». Впрочем, договориться с «Аль-Иттихадом» «ткачам» будет сложно, особенно с финансовой точки зрения.

Карим Бензема является воспитанником «Лиона», за первую команду он играл в 2005-2009 годах. За тот период нападающий провёл 148 матчей, в которых забил 66 голов и отдал 27 голевых передач на партнёров.

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает 36-летнего Карима Бензема в 15 миллионов евро.