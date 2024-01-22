«ПСЖ» запланировал переговоры с «Лиллем» по трансферу центрального защитника

«ПСЖ» в этом месяце хочет купить у «Лилля» центрального защитника Лени Йоро, у котором летом истекает контракт. Как сообщает журналист Санти Уна, парижский клуб запланировал переговоры с «догами» на этой неделе с целью договориться о трансфере.

Советник «ПСЖ» Луиш Кампуш и агент Йоро Жорже Мендеш активно работают над тем, чтобы оформить сделку в этом месяце. 18-летний футболист оценивается «Трансфермарктом» в 25 миллионов евро.

Отметим, что Лени ранее также был интересен таким клубам, как «Манчестер Юнайтед», мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал». Тем не менее, в гонке пока лидирует «ПСЖ».