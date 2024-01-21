Рамуш высказался о конкуренции с Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш высказался о конкуренции с Килианом Мбаппе, у которого летом истекает контракт с парижским клубом. Напомним, Рамуш перебрался во Францию перед стартом этого сезона. «ПСЖ» арендовал 22-летнего португальца у лиссабонской «Бенфики» с обязательством выкупа в 65 миллионов евро.

«Мы всегда можем рассчитывать на Мбаппе, который делает разницу на поле. Это очень хороший соперник, я доволен конкуренцией», – приводит слова Рамуша BeIn Sports.

В нынешнем сезоне Рамуш провёл 13 матчей за «ПСЖ» в чемпионате, где записал на свой актив 3 забитых гола. В прошлой кампании форвард отметился 19 голами в чемпионате Португалии.