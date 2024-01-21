Бен-Йеддер забил 250-й гол в своей клубной карьере

Французский форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер трижды поразил ворота «Родеза» в кубковом матче. Таким образом, нападающий приличествующим образом отметил юбилей - один из мячей стал для него 250-м в клубной карьере. Большая часть из них, 109, были забиты им в составе нынешнего своего клуба, «Монако».

Но не стоит забывать, во-первых, о выступлениях в другом французском клубе, «Тулузе» - ее Бен-Йеддер покинул, оставив наследие в 71 забитый мяч. Во-вторых же, Бен-Йеддер забивал еще и в составе испанской «Севильи» - в этом случае он забил практически такое же количество голов, как и в составе «Тулузы», а именно - 70.