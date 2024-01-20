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Чемпионат Франции. Лига 1

Мор: «Вряд ли, выступая за «ПСЖ», Мбаппе получит «Золотой мяч»

20 Января 2024 • 10:07 Комментировать
ПСЖ
...
Брест
28.01 22:45

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор выразил мнение, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не сможет завоевать самую престижную индивидуальную награду мирового футбола «Золотой мяч», выступая за французский клуб.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист близок к переходу в мадридский «Реал», однако и «ПСЖ» хочет продлить контракт со своим лидером.

«Вряд ли, выступая за «ПСЖ», Мбаппе получит «Золотой мяч», будет лучшим футболистом мира, выиграет Лигу чемпионов. Он к этом стремится, ему 25 лет, он вышел на свой пик. Ему самому надо сделать новый шаг, потому что конкурентов во Франции у «ПСЖ» нет», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

В текущем сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» 25 матчей, забил 26 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает чемпиона мира в составе сборной Франции в 180 миллионов евро.

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