«ПСЖ» намерен уже в январе подписать Йоро, на которого претендует «Реал»

«Пари Сен-Жермен» попробует переманить в свои ряды центрального защитника «Лилля» Лени Йоро.

За 18-летним футболистом следит мадридский «Реал», также интерес к нему приписывается «Баварии» и «Манчестер Юнайтед». Ожидается, что грядущим летом за восходящую звезду развернётся борьба среди топ-клубов, однако «ПСЖ», судя по всему, попробует сыграть на опережение. По заявлениям журналиста Санти Ауны, Йоро – приоритетная цель парижан на январь. Луиш Кампуш сделает всё возможное, чтобы договориться с «Лиллем» и самим игроком до завершения текущего месяца.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Лени Йоро в 25 млн евро. Француз отыграл 23 матча за «Лилль» в нынешнем сезоне, отметившись тремя голами.