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Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике: «Рамуш и Коло-Муани – топ-нападающие»

20 Января 2024 • 03:31 Комментировать
ПСЖ
...
Брест
28.01 22:45

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился мнением о форвардах Гонсалу Рамуше и Рандале Коло-Муани.

Оба футболиста пополнили ряды парижан летом прошедшего года, но, согласно распространённому мнению, пока не оправдали возложенных на них надежд. Если верить слухам, даже Энрике сомневается в способности Рамуша и Коло-Муани помогать команде в ключевых матчах. Впрочем, сам рулевой высказывается на этот счёт совсем иначе.

«Гонсалу потерял вес из-за вируса, но в последние несколько недель он чувствует себя гораздо лучше. И Рамуш, и Коло-Муани – топ-нападающие, я доволен обоими. Они – настоящее и, надеюсь, будущее клуба. Я очень рад, что мы смогли подписать их прошлым летом», – цитируют французские СМИ Луиса Энрике.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Гонсалу Рамуш Рандаль Коло-Муани ещё теги

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