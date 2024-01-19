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Чемпионат Франции. Лига 1

В «Гавре» назвали Кузяева лидером команды

19 Января 2024 • 15:56 Комментировать
Лорьян
...
Гавр
28.01 17:00

Спортивный директор «Гавра» Матьё Бодмер поделился мнением об игре российского полузащитника Далера Кузяева в составе французского клуба.

В текущем сезоне 31-летний Кузяев провёл за «Гавр» 19 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Бодмер отметил, что в клубе довольны выступлениями российского футболиста, который сумел добиться прогресса в своей игре.

«Мы очень довольны вкладом Далера в результаты команды. Кузяев сравнялся с игроками лиги по физической подготовке. Более того, он дал нам много хладнокровия и добавил техники владения мячом. Далер уже лидер команды», — цитирует Бодмера Sport24.

После 18 туров Лиги 1 «Гавр» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. Свой следующий матч команда Кузяева проведёт 28 января против «Лорьяна».

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ЛОРЬЯН ГАВР
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