Каррера: «Головин входит в число лучших игроков Европы»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

По мнению Карреры, 27-летний футболист является примером для молодых российских игроков.

«Головин добился большого прогресса за последние годы. Он входит в число лучших игроков Европы. Думаю, молодым российским игрокам стоит брать с него пример», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

В текущем сезоне Головин провёл в составе «Монако» 16 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 30 миллионов евро.