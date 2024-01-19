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Чемпионат Франции. Лига 1

Каррера: «Головин входит в число лучших игроков Европы»

19 Января 2024 • 13:06 Комментировать
Марсель
...
Монако
27.01 23:00

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

По мнению Карреры, 27-летний футболист является примером для молодых российских игроков.

«Головин добился большого прогресса за последние годы. Он входит в число лучших игроков Европы. Думаю, молодым российским игрокам стоит брать с него пример», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

В текущем сезоне Головин провёл в составе «Монако» 16 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 30 миллионов евро.  

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