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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» сделал Мбаппе предложение на 400 миллионов евро

19 Января 2024 • 08:36 Комментировать

Боссы французского «ПСЖ» хотят сохранить в команде нападающего Килиана Мбаппе. Об этом рапортуют журналисты RMC Sport.

Как стало известно источнику, парижане сделали 25-летней звезде выгодное предложение. Французский гранд готов подписать с Мбаппе новый четырехлетий контракт на 400 миллионов евро. Таким образом, Килиан будет получать ежегодно по 100 миллионов.

Напомним, что действующий трудовой договор 25-летнего форварда с «ПСЖ» истекает по завершении нынешнего сезона. Среди претендентов на звездного нападающего называются мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

Винисиус угрожает «Реалу» из-за Мбаппе

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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