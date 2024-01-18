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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» потратил 12 миллионов евро на форварда «Гента» официально

18 Января 2024 • 20:47 Комментировать

Один из аутсайдеров текущего сезона Лиги 1, «Лион» усилил свой состав Гифтом Орбаном – форвардом из бельгийского «Гента». О трансфере сообщает пресс-служба «ткачей».

Ещё 8 млн евро к сумме трансфера могут добавиться в виде бонусов. Также «Генту» полагается 20 процентов от суммы последующей продажи Орбана. Соглашение стороны подписали до лета 2028 года.

Орбану всего 21 год. В этом сезоне Гифт забил 12 голов за «Гент» в 30 официальных матчах, в которых появлялся на поле. Родная страна Орбана – Нигерия.

Напомним, что «Лион» идёт в хвосте турнирной таблицы чемпионата Франции. Сейчас у французской команды лишь 16 очков и 16-е место турнирной таблицы.

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