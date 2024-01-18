«ПСЖ» оформил трансфер Москардо

Полузащитник Габриэль Москардо переходит из «Коринтианса» в «ПСЖ». Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях привёл слова Аугусто Мело – президента бразильского клуба.

«Сделка оформлена. Москардо продан «ПСЖ». История окончена», - сказал Мело.

До конца непонятно, когда именно 18-летний Москардо переедет в Париж. Ранее в прессе писали о том, что речь идёт о летнем трансфере. Стоит дождаться официального объявления. В настоящий момент игрок травмирован.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Габриэля Москардо в 15 миллионов евро.