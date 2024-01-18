​Мбаппе: «Я заслуживаю денег, которые зарабатываю»

Нападающий «ПСЖ» и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о своём заработке.

«Я зарабатываю около 100 миллионов евро в год? Честно говоря, я точно не знаю… В 12 лет я тоже думал, что в мире футбола слишком много денег. Я заслуживаю денег, которые зарабатываю. Я ни у кого их не краду. Так устроен мир», - слова Мбаппе приводит RMC Sport со ссылкой на Le Parisien.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона. Слухи активно связывают 25-летнего француза с «Реалом». Впрочем, есть информация и об интересе к звёздному игроку со стороны «Ливерпуля».

​«Реал» выдвинул требование Мбаппе