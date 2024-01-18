Деменко считает, что Мбаппе склоняется к уходу из «ПСЖ»

Бывший игрок «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о ситуации, которая сложилась вокруг нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что французский клуб предложил своему лидеру продлить соглашение. Теперь Мбаппе предстоит выбрать — остаться в «ПСЖ» или перейти в другой клуб грядущим летом на правах свободного агента. Главным претендентом на 25-летнего француза считается мадридский «Реал».

По мнению Деменко, сам Мбаппе захочет сменить клуб, так как он рассчитывает выиграть Лигу чемпионов.

«Конечно, он хочет что-то поменять, а прийти в «королевский клуб»... Команда всегда показывает результаты, что бы ни происходило. Помним, когда ушёл Криштиану Роналду, говорили о кризисе, а «Реал» всё равно остался сильной командой и выиграл Лигу чемпионов», — цитирует Деменко «Газета.Ру».

В текущем сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» 25 матчей, в которых забил 26 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 180 миллионов евро.