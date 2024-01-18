«ПСЖ» хочет заработать на продаже Рамуша в АПЛ

Французский «ПСЖ» может расстаться с португальским форвардом Гонсалу Рамушем спустя полгода после трансфера. Об этом рапортуют журналисты Lequipe.

В парижском гранде считают, что нападающий не подходит команде. «ПСЖ» хочет заработать на продаже Рамуша, интерес к которому проявляют клубы Английской премьер-лиги. Напомним, что за переход форварда «ПСЖ» заплатил 65 миллионов евро лиссабонской «Бенфике».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Гонсалу поучаствовал в 13 матчах. На счету нападающего три забитых мяча.

После 18 туров Лиги 1 «ПСЖ» набрал 43 очка и занимает первое место в таблице.