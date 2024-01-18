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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» принял решение по Ловрену

18 Января 2024 • 07:43 Комментировать

Руководство французского «Лиона» может расстаться с опытным хорватским защитником Деяном Ловреном, если по игроку поступит выгодное предложение. Об этом рапортуют журналисты Footmercato.

Напомним, что 34-летний центральный защитник пополнил ряды «ткачей» в январе 2023 года, перейдя из петербургского «Зенита». Срок действующего контракта Деяна с «Лионом» истекает в 2025 году. Его трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.

В нынешнем сезоне Ловрен провел девять поединков во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями.

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