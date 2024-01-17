Мбаппе уже получил предложение от «ПСЖ» – клуб ждёт скорого ответа

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе продолжает раздумывать над своим будущим.

Действующий договор игрока истекает в июне, чем могут воспользоваться мадридский «Реал» и «Ливерпуль», считающиеся главными претендентами на суперзвезду. По информации журналиста Фабриса Хокинса, на столе у Мбаппе уже лежит предложение по новому контракту от «ПСЖ». Боссы парижского гранда надеются на скорый ответ от 25-летнего форварда. Футболист пока не принял решение, но не собирается затягивать с выбором.

В активе Килиана Мбаппе 26 забитых голов и четыре результативных паса в 25 матчах текущего сезона за парижан.