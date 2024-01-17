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​«Приближаемся к модели НБА»: Мбаппе высказался о календаре в футболе

17 Января 2024 • 18:10 Комментировать

Нападающий Килиан Мбаппе высказался о календаре в футболе. Как известно, изменения форматов Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира означают увеличение количества игр для футболистов.

«Мы приближаемся к модели НБА с 70 матчами за сезон. Лично я не против играть так много, но мы не можем каждый раз быть на высоте и давать публике ожидаемое зрелище.

В НБА игроки не участвуют во всех матчах, клубы практикуют управление нагрузкой, давая отдых. Но если вдруг я сейчас скажу: «Я устал и не буду играть в субботу» - это не сработает. Кто-то, возможно, покупает билет только один раз в сезоне и хочет стать свидетелем хорошего матча. Это нормально. Однако если количество матчей вырастет, нужно как-то управлять этим. Я не хочу давать советы, но мы должны подумать об этом вместе – игроки, фанаты и организаторы должны объединиться», - сказал Мбаппе GQ.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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