«Аль-Хиляль» официально сообщил о переходе в свои ряды защитника Ренана Лоди. С лета бразилец играл за «Марсель», хотя известен он главным образом по выступлениям за мадридский «Атлетико».

Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, за трансфер 25-летнего Лоди «Аль-Хиляль» заплатил 23 миллиона евро.

В сезоне 2023/2024 Лоди провёл за «Марсель» 23 матча, в которых записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

На текущий момент «Аль-Хиляль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Второй «Аль-Наср» команда опережает на семь зачётных баллов.