Мбаппе сообщил, что уедет из Европы

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался на тему своего будущего в долгосрочной перспективе. Звёздный француз сообщил, что в какой-то момент уедет из Европы.

«Многие великие игроки, вошедшие в историю футбола, покинули Европу прошлым летом. Мы вступили в новую эру. Это часть цикла этого вида спорта, и в какой-то момент мне тоже придётся уехать. Меня не беспокоят эти изменения», - сказал Мбаппе в интервью для GQ.

Напомним, что Криштиану Роналду сейчас выступает за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии, а Лионель Месси – за «Интер Майами» в МЛС. Прошлым летом в саудовские клубы переехал целый ряд статусных футболистов.

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