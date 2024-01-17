Мбаппе: «С годами страсть к футболу угасает»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал об угасании страсти и интереса игроков к футболу.

«Я пропитан желанием побеждать и двигать границы. Хочу совершать большие дела. Мы остаемся вечными детьми, когда выходим на поле. Но с годами страсть к игре постепенно угасает», - передает слова 25-летнего нападающего La Source Parisienne.

В текущем розыгрыше Лиги 1 Мбаппе провел 25 поединков, в которых забил 26 голов и отдал три ассиста. Трансферная стоимость Килиана составляет 180 миллионов евро. Срок действующего трудового договора между форвардом и парижанами рассчитан до конца июня 2024 года.