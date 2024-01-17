Мбаппе загадочно ответил, где продолжит карьеру

Звездный форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своем будущем. Игрока связывают с переходом в мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль».

«Где я буду играть в будущем? Я приму решение о карьере, следуя своим путем», - рассказал 25-летний бомбардир в беседе с GQ.

Трансферная стоимость нападающего оценивается в 180 миллионов евро. Трудовое соглашение Килиана с парижским грандом рассчитано до конца июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 25 поединков за «ПСЖ» во всех турнирах. Нападающий записал на свой счет 26 забитых мячей и три результативные передачи.