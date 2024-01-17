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Чемпионат Франции. Лига 1

Коло-Муани принял решение по своему будущему в «ПСЖ»

17 Января 2024 • 12:25 Комментировать
ПСЖ
...
Брест
28.01 22:45

Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло-Муани принял решение по своему будущему. По информации от издания L’Equipe, французский форвард всё ещё убеждён, что способен заиграть в столичном клубе.

Ранее Коло-Муани началь связывать с уходом из «ПСЖ», но нападающий в ближайшее время не намерен покидать столицу Франции. Футболист полон решимость заиграть в своей нынешней команде.

В этом розыгрыше чемпионата Франции 25-летний Рандаль отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Минувшим летом парижане заплатили за нападающего 95 миллионов евро франкфуртскому «Айнтрахту».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Рандаль Коло-Муани

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