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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» готов к уходу Мбаппе

17 Января 2024 • 11:33 Комментировать

Руководство французского «ПСЖ» готово к уходу нападающего Килиана Мбаппе. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Абделла Булма.

По данным журналиста, Мбаппе еще официально не уведомил парижский гранд о своем намерении уйти. Однако боссы клуба готовы представить команду без главной звезды. Основными вариантами продолжения карьеры 25-летнего футболиста являются мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 25 поединках за «ПСЖ». Форвард отметился 26 забитыми мячами и тремя ассистами. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до конца июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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