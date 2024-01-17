«ПСЖ» готов к уходу Мбаппе

Руководство французского «ПСЖ» готово к уходу нападающего Килиана Мбаппе. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Абделла Булма.

По данным журналиста, Мбаппе еще официально не уведомил парижский гранд о своем намерении уйти. Однако боссы клуба готовы представить команду без главной звезды. Основными вариантами продолжения карьеры 25-летнего футболиста являются мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 25 поединках за «ПСЖ». Форвард отметился 26 забитыми мячами и тремя ассистами. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до конца июня 2024 года.