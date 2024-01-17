Обамеянг опередил Мбаппе в голосовании за лучшего игрока Лиги 1

35-летний габонский центрфорвард Пьер-Эмерик Обамеянг, ныне выступающий за «Марсель», признан лучшим футболистом чемпионата Франции по итогам декабря. Об этом рапортует пресс-служба Лиги 1.

В голосовании опытный африканский голеадор опередил звездного форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и нападающего «Лиона» Александра Ляказетта.

В прошлом месяце Обамеянг поучаствовал в пяти встречах, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи.

По итогам 18 туров чемпионата Франции «Марсель» набрал 28 баллов и занимает лишь седьмое место в турнирной таблице.