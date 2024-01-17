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Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» приняли решение по Рамушу слухи

17 Января 2024 • 03:17 Комментировать
ПСЖ
...
Брест
28.01 22:45

Нападающий Гонсалу Рамуш вряд ли покинет «Пари Сен-Жермен» в обозримом будущем.

Португальский футболист пополнил состав парижан прошлым летом, перебравшись из «Бенфики». Будущий трансфер (форвард арендован с обязательством выкупа) обойдётся «ПСЖ» в 65 млн евро, однако игроку пока не удалось оправдать возложенные на него надежды – всего четыре забитых мяча в 19 матчах.

По информации L'Equipe, боссы парижского клуба не рассматривают расставание с Рамушем, несмотря на трудности. Вопрос считается закрытым, однако, как отмечает источник, в правлении гранда Лиги 1 всё же есть люди, допускающие продажу 22-летнего португальца в случае поступления выгодного предложения в текущем месяце.

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