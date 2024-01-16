Журналист из Франции: Головин — лучший футболист «Монако»

Журналист L’Equipe Себастье Бурон поделился комментарием об игре Александра Головина за «Монако» и Далера Кузяева за «Гавр».

«Головин важнее для «Монако», чем Кузяев для «Гавра». Но это нормально, потому что Александр в клубе с 2018 года, сейчас он, возможно, лучший футболист в своей команде. А «Монако» — это большой клуб во Франции», — приводит слова Бурона «Чемпионат».

В нынешней кампании Головин принял участие в 16 матчах чемпионата Франции, в которых забил пять мячей и записал на свой счет три ассиста.

На счету Кузяева 19 выходов на поле с учетом всех турниров, три забитых гола и одна голевая передача.