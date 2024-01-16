Во Франции Кузяева считают самым техничным игроком «Гавра»

Себастье Бурон, который является журналистом французского издания L’Equipe, поделился комментарием об игре хавбека Далера Кузяева за «Гавр».

«Далер Кузяев в «Гавре» — это большой сюрприз. Сразу было видно, что он превосходил своими техническими способностями других футболистов. Он, вероятно, лучший игрок в «Гавре» в этом сезоне в плане техники», — приводит слова журналиста «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 31-летний Кузяев принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, стал автором трех забитых мячей и оформил один ассист.

После 18 туров «Гавр» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 22 очка.