​Мбаппе вспомнил, как Месси перебил тренера «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе вспомнил интересную ситуацию, которая произошла на одной из тренировок команды. Дело было ещё тогда, когда за парижан играли Лионель Месси и Неймар.

«Мы тренировали упражнение с Месси и Неймаром в течение двух минут. Галтье [тогдашний тренер «ПСЖ»] хотел, чтобы бы это повторили. Мы сказали ему, что уже всё поняли. Тогда Галтье сказал: «но завтра же...», после чего Месси перебил: «Успокойся, не волнуйся, мы сделаем это», - слова Мбаппе приводит Football Tweet.

Напомним, что в летнее трансферное окно Лионель Месси перебрался в «Интер Майами», а Неймар – в «Аль-Хиляль».