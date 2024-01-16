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​Мбаппе вспомнил, как Месси перебил тренера «ПСЖ»

16 Января 2024 • 15:52 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе вспомнил интересную ситуацию, которая произошла на одной из тренировок команды. Дело было ещё тогда, когда за парижан играли Лионель Месси и Неймар.

«Мы тренировали упражнение с Месси и Неймаром в течение двух минут. Галтье [тогдашний тренер «ПСЖ»] хотел, чтобы бы это повторили. Мы сказали ему, что уже всё поняли. Тогда Галтье сказал: «но завтра же...», после чего Месси перебил: «Успокойся, не волнуйся, мы сделаем это», - слова Мбаппе приводит Football Tweet.

Напомним, что в летнее трансферное окно Лионель Месси перебрался в «Интер Майами», а Неймар – в «Аль-Хиляль».  

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Лионель Месси ПСЖ Неймар Кристоф Галтье ещё теги
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