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Чемпионат Франции. Лига 1

Раскрыт размер новой зарплаты Мбаппе в «ПСЖ»

16 Января 2024 • 11:28 Комментировать

Руководство «ПСЖ» договаривается с форвардом Килианом Мбаппе о подписании нового контракта. Как стало известно журналистам AS, парижский гранд готов гарантировать 25-летнему игроку оклад в размере 100 миллионов евро за сезон.

Примечательно, что мадридский «Реал», который претендует на Мбаппе, готов платить французу 30 миллионов в год. Еще одним претендентом на футболиста считается «Ливерпуль».

Срок действующего контракта Килиана с «ПСЖ» истекает летом нынешнего года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 17 поединков. Нападающий записал на свой счет 19 забитых мячей и сделал три результативные передачи.

Легендарный Роналдо намекнул, куда перейдёт Мбаппе

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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