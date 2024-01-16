Раскрыт размер новой зарплаты Мбаппе в «ПСЖ»

Руководство «ПСЖ» договаривается с форвардом Килианом Мбаппе о подписании нового контракта. Как стало известно журналистам AS, парижский гранд готов гарантировать 25-летнему игроку оклад в размере 100 миллионов евро за сезон.

Примечательно, что мадридский «Реал», который претендует на Мбаппе, готов платить французу 30 миллионов в год. Еще одним претендентом на футболиста считается «Ливерпуль».

Срок действующего контракта Килиана с «ПСЖ» истекает летом нынешнего года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 17 поединков. Нападающий записал на свой счет 19 забитых мячей и сделал три результативные передачи.

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