Кейлор Навас составил свою тройку лучших игроков года, Месси не на первом месте

Запасной вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас принял участие в голосовании за награду FIFA The Best, которая вручается лучшему футболисту года.

Первое место в списке костариканца занял его партнёр по «ПСЖ» в лице нападающего Килиана Мбаппе. Вторую строчку занял Лионель Месси, который тоже успел познакомиться с Кейлором в Париже. Тройку Кейлора замкнул полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне. Лучшего бомбардира АПЛ и Лиги чемпионов Эрлинга Холанна в списке Наваса не оказалось.

Напомним, Навас в нынешнем сезоне пока остаётся в «ПСЖ», так как не хочет терять большую зарплату. Контракт вратаря с парижской командой истекает летом.