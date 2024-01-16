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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе поставил Месси на первое место в голосовании ФИФА

16 Января 2024 • 01:54 Комментировать

После красочного торжественного вечера ФИФА обнародовала результаты голосования за лучшего игрока 2023 года. Как известно, награду выиграл нападающий «Интер Майами» и национальной сборной Аргентины Лионель Месси.

Если говорить о Килиане Мбаппе, то капитан сборной Португалии в голосовании тройку лучших сформировал так: Лионель Месси (5 очков), Эрлинг Холанн (3 очка), Кевин де Брёйне (1 очко).

Как видим, Мбаппе выделил своего бывшего одноклубника. Сам француз по итогам голосования занял третье место. На второй же строчке оказался форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.

Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Лионель Месси Кевин де Брёйне Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн ещё теги
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