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Мостовой признал Головина лучшим игроком России в 2023 году

15 Января 2024 • 22:55 Комментировать
Монако
1:3
Реймс

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал Александра Головина лучшим игроком года в России.

«В прошлом году лучшим российским футболистом был Александр Головин. Он выделялся и среди российских игроков РПЛ, и среди наших легионеров в Европе. Он даже в «Монако» является одним из лучших», — приводит слова эксперта Betonmobile.ru.

Также Мостовой рассказал, что предсказывал такое будущее для Головина ещё несколько лет назад, отметив, что в России выступает множество хороших футболистов.

Напомним, что Александр Головин выступает за «Монако» с 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Александр Головин

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