Мостовой признал Головина лучшим игроком России в 2023 году

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал Александра Головина лучшим игроком года в России.

«В прошлом году лучшим российским футболистом был Александр Головин. Он выделялся и среди российских игроков РПЛ, и среди наших легионеров в Европе. Он даже в «Монако» является одним из лучших», — приводит слова эксперта Betonmobile.ru.

Также Мостовой рассказал, что предсказывал такое будущее для Головина ещё несколько лет назад, отметив, что в России выступает множество хороших футболистов.

Напомним, что Александр Головин выступает за «Монако» с 2018 года.