​Мбаппе определился с будущим в «ПСЖ»

Звёздный нападающий Килиан Мбаппе ещё не сообщил о своём решении по будущему руководителям «ПСЖ». Тем не менее, футболист уже определился – он не станет продлевать контракт с грандом Лиги 1 и покинет клуб летом. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Абделла Булма.

Отмечается, что «ПСЖ» в настоящий момент спокойно строит планы на будущее с учётом летнего ухода Мбаппе.

Также Булма сообщает, что Мбаппе пока ничего не подписывал с «Реалом». При этом футболист никогда не терял контакта с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом. В настоящий момент «сливочные» ждут зелёного света от 25-летнего Мбаппе.