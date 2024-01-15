​Бывший тренер «ПСЖ» дал совет Мбаппе по выбору клуба

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца нынешнего сезона. Слухи связывают игрока с «Реалом» и «Ливерпулем». Комментарий по поводу будущего звёздного нападющего дал бывший игрок и тренер «ПСЖ» Луис Фернандес.

«Он должен остаться в «ПСЖ». Когда я слышу заявления президента «ПСЖ», который берёт на себя инициативу, когда я вижу, что Килиан делает то же самое, то понимаю, что «ПСЖ» хочет инвестировать в новое техническое решение. Клуб пригласил Коло-Муани и Дембеле, которых Килиан хотел видеть рядом с собой. Думаю, он останется в «ПСЖ» в следующем сезоне», - сказал Фернандес beIN Sports.