​«Мне всё равно»: Тренер «ПСЖ» высказался насчёт ситуации с Мбаппе

Будущее Килиана Мбаппе остаётся неопределённым и, как следствие, обсуждаемым. Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался насчёт ситуации с постоянными слухами о звёздном форварде, чей действующий контракт истекает летом.

«Знаете, сколько лет я нахожусь в элите мирового футбола? Пять в Мадриде и восемь в «Барселоне» в качестве игрока. И как тренер я отработал шесть лет в «Барселоне», «Роме» и «Сельте».

Я играл за хихонский «Спортинг» и рос в раздевалке, когда вокруг постоянно были слухи о ложь по поводу одного или другого игрока. Я так к этому привык, что теперь мне всё равно», - сказал Энрике Amazon Prime Video Sport France.

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