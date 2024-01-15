Отец Кузяева объяснил рост результативности Далера в последних матчах «Гавра»

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, оценил влияние игрока на результативные действия команды.

«Роль Далера немножко изменилась. В последних двух матчах главный тренер выдвинул его в зону под нападающим, немного снял с него оборонительные функции. Хотя Далер — такой человек, что всегда готов команде помогать», — приводит слова Адьяма Кузяева «Чемпионат».

Отец полузащитника отметил, что в прошедшей встрече против «Лиона» Далер принял участие во всех трёх результативных атаках своей команды, несмотря на одну голевую передачу.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Кузяев принял участие в 18 матчах «Гавра», забив два гола при одном ассисте. Клуб Далера находится на 11-м месте в турнирной таблице.