Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Отец Кузяева объяснил рост результативности Далера в последних матчах «Гавра»

15 Января 2024 • 13:54 Комментировать
Гавр
3:1
Лион

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, оценил влияние игрока на результативные действия команды.

«Роль Далера немножко изменилась. В последних двух матчах главный тренер выдвинул его в зону под нападающим, немного снял с него оборонительные функции. Хотя Далер — такой человек, что всегда готов команде помогать», — приводит слова Адьяма Кузяева «Чемпионат».

Отец полузащитника отметил, что в прошедшей встрече против «Лиона» Далер принял участие во всех трёх результативных атаках своей команды, несмотря на одну голевую передачу.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Кузяев принял участие в 18 матчах «Гавра», забив два гола при одном ассисте. Клуб Далера находится на 11-м месте в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гавр Адьям Кузяев Далер Кузяев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 15 Января
13:54
Отец Кузяева объяснил рост результативности Далера в последних матчах «Гавра»
14 Января
21:06
«Лион» откатился в тройку неудачников, проиграв «Гавру» в меньшинстве
12:20
Кузяев — в заявке «Гавра» на матч с «Лионом»
13 Января
18:31
В «Гавре» счастливы, что у них есть Кузяев
11 Января
20:58
Саже продолжит тренировать «Лион» до конца сезона
14:41
Актуальная ставка и прогноз на матч Гавр — Лион чемпионата Франции — 14 января 2024
10 Января
20:34
«Лион» хочет подписать защитника «Порту»
08 Января
11:10
Канчельскис: «Европейская карьера Кузяева будет короткой»
07 Января
20:37
Канчельскис: У Кузяева есть шансы перейти в более сильный французский клуб
04 Января
15:46
Тренер «Жироны» Мичел отказался возглавлять французский клуб
30 Декабря
01:11
Матич может сменить «Ренн» на другой французский клуб
28 Декабря
13:09
«Лион» и «Марсель» интересуются полузащитником «Байера»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Спартак» решил судьбу Мозеса «Барселона» готовит громкий трансфер за 80 миллионов евро В «Реале» хорошая новость перед финалом с «Барселоной» У Бензема есть три варианта в Европе ​В Англии сорвался второй матч за день Салах, Мане или Дрогба: назван лучший африканец в истории футбола Звёздный нападающий «Реала» может перейти в «Манчестер Юнайтед» В «Боруссии» удивлены физической формой Санчо Стало известно, куда уйдёт Модрич из «Реала» ​Клуб Месси отказал «Барселоне»
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 ​Холанн перейдёт в «Барселону» Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 ​Умер легендарный Беккенбауэр ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом» Ещё один уголовник: Российская премьер-лига становится футбольной зоной
«Локомотив» неожиданно уступил «Витязю» в матче КХЛ Соболенко отдала только один гейм сопернице на старте Australian Open «Металлург» легко разобрался со «Спартаком» в КХЛ Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью» «Вашингтон» в волевом стиле обыграл «Рейнджерс», Кузнецов отметился ассистом «Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Января
13:54 · Франция. Лига 1
Отец Кузяева объяснил рост результативности Далера в последних матчах «Гавра»
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» интересуется двумя центральными защитниками
11:50 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» растёт уверенность в трансфере защитника «ПСЖ»
10:27 · Англия. Премьер-лига
Винисиус ответил на вопрос о трансферах Мбаппе и Холанна в «Реал»
09:43 · Франция. Лига 1
Кузяев рассказал об адаптации во Франции
05:51 · Франция. Лига 1
​«Ланс» не забил пенальти и получил удаление - такое с клубом случилось впервые в Лиге 1
03:19 · Франция. Лига 1
​Луис Энрике: «Мне никто не нужен, есть все»
02:45 · Франция. Лига 1
Луис Энрике – о Баркола: «Сегодня его было невозможно остановить»
01:28 · Испания. Ла Лига
Флорентино Перес: «Сейчас не время обсуждать Мбаппе»
00:42 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не оставил шансов «Лансу», проведя тайм в большинстве
00:14 · Франция. Лига 1
Гуверннек потерпел 100-е поражение в Лиге 1
14 Января
22:15 · Франция. Лига 1
«Ланс» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
21:06 · Франция. Лига 1
«Лион» откатился в тройку неудачников, проиграв «Гавру» в меньшинстве
19:59 · Германия. Бундеслига
​В переговорах «Баварии» по Мукиэле произошёл прорыв
19:07 · Франция. Лига 1
«Брест», «Клермон» и «Тулуза» отпраздновали победы
Все новости
Рекомендуем