Кузяев рассказал об адаптации во Франции

Российский полузащитник Далер Кузяев, выступающий за «Гавр», высказался насчет своей адаптации во французском чемпионате.

«Я уже практически адаптировался к чемпионату Франции, к скоростям. Конечно, мне здесь нравится, здесь интенсивность выше, чем в чемпионате России. Я получаю удовольствие», - приводятся слова футболиста в телеграм-канале «Шмурнов тайм».

Напомним, что 31-летний полузащитник перешел в «Гавр» из петербургского «Зенита» летом прошлого года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции Кузяев поучаствовал в 18 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.