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Чемпионат Франции. Лига 1

Кузяев рассказал об адаптации во Франции

15 Января 2024 • 09:43 Комментировать

Российский полузащитник Далер Кузяев, выступающий за «Гавр», высказался насчет своей адаптации во французском чемпионате.

«Я уже практически адаптировался к чемпионату Франции, к скоростям. Конечно, мне здесь нравится, здесь интенсивность выше, чем в чемпионате России. Я получаю удовольствие», - приводятся слова футболиста в телеграм-канале «Шмурнов тайм».

Напомним, что 31-летний полузащитник перешел в «Гавр» из петербургского «Зенита» летом прошлого года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции Кузяев поучаствовал в 18 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр Далер Кузяев
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