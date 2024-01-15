​«Ланс» не забил пенальти и получил удаление - такое с клубом случилось впервые в Лиге 1

В восемнадцатом туре французского чемпионата «Ланс» принимал в домашних стенах гегемона французского футбола - «ПСЖ». Уже на шестой минуте хозяева получили право на пенальти, но поляк Прешмыслав Франковски не сумел забить его - Доннарумма вспомнил свои подвиги с чемпионата Европы и отбил удар.

А под самый конец первой половины встречи «Ланс» остался вдесятером - с поля удалили Жонатана Градита.

Как оказалось, столь неудачная комбинация (незабитый пенальти плюс удаление) произошла с «Лансом» впервые за все время сбора подробных статистических данных во французском чемпионате.