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Чемпионат Франции. Лига 1

​«Ланс» не забил пенальти и получил удаление - такое с клубом случилось впервые в Лиге 1

15 Января 2024 • 05:51 Комментировать

В восемнадцатом туре французского чемпионата «Ланс» принимал в домашних стенах гегемона французского футбола - «ПСЖ». Уже на шестой минуте хозяева получили право на пенальти, но поляк Прешмыслав Франковски не сумел забить его - Доннарумма вспомнил свои подвиги с чемпионата Европы и отбил удар.

А под самый конец первой половины встречи «Ланс» остался вдесятером - с поля удалили Жонатана Градита.

Как оказалось, столь неудачная комбинация (незабитый пенальти плюс удаление) произошла с «Лансом» впервые за все время сбора подробных статистических данных во французском чемпионате.


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Евро-Футбол.Ру,
Ланс Прешмыслав Франковски
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