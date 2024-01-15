​Луис Энрике: «Мне никто не нужен, есть все»

Наставник парижского «ПСЖ» Луис Энрике заверил, что его команде не требуется усиление на трансферном рынке, так как в «ПСЖ», по его словам, есть все.

- Нет, никто не нужен, спасибо. Есть все. У нас великие игроки. Впрочем, мы открыты для новых трансферов, хотя бы потому что мы «ПСЖ» и должны это делать. Нет необходимости, но мы открыты, - цитирует слова испанского специалиста итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Луис Энрике возглавил клуб минувшим летом, до этого «ПСЖ» тренировал один сезон Кристоф Галтье. Сейчас парижский клуб уверенно лидирует в турнирной таблице французского чемпионата.