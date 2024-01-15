Гуверннек потерпел 100-е поражение в Лиге 1

Во Франции проходят матчи восемнадцатого тура чемпионата Лиги 1, «Нант» принимал на своем поле «Клермон» и проиграл со счетом 1:2. Для наставника «Нанта» Жоселина Гуверннека это было сотое поражение в качестве наставника в высшей лиге французского футбола.

Для этого ему потребовались всего лишь 241 матч - это один из худших результатов в истории французского футбола. Последним, кто быстрее него пришел к ста поражениям в высшей лиге французского футбола, был Ласло Бёлёни в 2011 году - ему потребовались 237 матчей.

В следующем туре Лиги 1 «Нант» сыграет в гостях с «Реймсом».