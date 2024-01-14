«Лион» откатился в тройку неудачников, проиграв «Гавру» в меньшинстве

В 18-м туре Лиги 1 «Гавр» принимал «Лион», который только-только выбрался из зоны вылета после трёх побед кряду. На 18-й минуте хозяева повели, это Готье Льорис головой переправил мяч в пустую часть ворот. На 30-й арбитр показал прямую красную карточку Джеку О`Брайану за фол на Далере Кузяеве.

В начале второго тайма команды обменялись результативными ударами Эммануэля Сабби и Александра Ляказетта - 2:1. Вскоре Кристофер Опери зарядил из-за пределов штрафной, забив третий гол хозяев. На 90-й минуте Дуе Чалета-Цар был удален за грубость, «Лион» остался вдевятером. «Ткачи» откатились на третье место с конца, соперник - 11-й.