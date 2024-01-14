«Лион» откатился в тройку неудачников, проиграв «Гавру» в меньшинстве

В 18-м туре Лиги 1 «Гавр» принимал «Лион», который только-только выбрался из зоны вылета после трёх побед кряду. На 18-й минуте хозяева повели, это Готье Льорис головой переправил мяч в пустую часть ворот. На 30-й арбитр показал прямую красную карточку Джеку О`Брайану за фол на Далере Кузяеве.
В начале второго тайма команды обменялись результативными ударами Эммануэля Сабби и Александра Ляказетта - 2:1. Вскоре Кристофер Опери зарядил из-за пределов штрафной, забив третий гол хозяев. На 90-й минуте Дуе Чалета-Цар был удален за грубость, «Лион» остался вдевятером. «Ткачи» откатились на третье место с конца, соперник - 11-й.
Протокол игры
|(1:0) Льорис Готье18'
|(2:0) Сабби Эммануэль50'
|54'Ляказетт Александр (2:1)
|(3:1) Опери Кристофер62'
Десма Артур•Санганте Аруна•Юте-Кинкуэ Этьенн•Льорис Готье•Опери Кристофер• 87'Таргаллин Уссама85' (Мбемба Нолан (85') •Него Лоик85' (Нгура Стив (85') •Кузяев Далер70' (Алиуи Набиль (70') •Кечта Яссин•Сабби Эммануэль70' (Джуджу Антуан (70') •Касимир Хосуэ85' (Эль-Хаджам Уалид (85')
Запасные: Грандсир Самуэль•Горжелен Матьё•Траоре Алиу•Конфес Алуа
Лопеш Антони•Мата Клинтон•О'Брайан Джек• 30'Чалета-Цар Дуе• 90'Тальяфико Николас•Толиссо Корентен•Какере Максанс•Мэйтленд-Найлс Эйнсли70' (Фофана Малик (70') •Шерки Райан90' (Адриэлсон (90') •Морейра Диегу32' (Кумбеди Саэль (32') •Ляказетт Александр
14 января. Стадион "Осеан" (Гавр).
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