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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» откатился в тройку неудачников, проиграв «Гавру» в меньшинстве

14 Января 2024 • 21:06 Комментировать
Гавр
3:1
Лион
окончен

В 18-м туре Лиги 1 «Гавр» принимал «Лион», который только-только выбрался из зоны вылета после трёх побед кряду. На 18-й минуте хозяева повели, это Готье Льорис головой переправил мяч в пустую часть ворот. На 30-й арбитр показал прямую красную карточку Джеку О`Брайану за фол на Далере Кузяеве.

В начале второго тайма команды обменялись результативными ударами Эммануэля Сабби и Александра Ляказетта - 2:1. Вскоре Кристофер Опери зарядил из-за пределов штрафной, забив третий гол хозяев. На 90-й минуте Дуе Чалета-Цар был удален за грубость, «Лион» остался вдевятером. «Ткачи» откатились на третье место с конца, соперник - 11-й.

Протокол игры  
Гавр3:1Лион
(1:0) Льорис Готье18'  
(2:0) Сабби Эммануэль50'  
  54'Ляказетт Александр (2:1)
(3:1) Опери Кристофер62'  
Десма АртурСанганте АрунаЮте-Кинкуэ ЭтьеннЛьорис ГотьеОпери Кристофер  87'Таргаллин Уссама 85' (Мбемба Нолан ( 85') Него Лоик 85' (Нгура Стив ( 85') Кузяев Далер 70' (Алиуи Набиль ( 70') Кечта ЯссинСабби Эммануэль 70' (Джуджу Антуан ( 70') Касимир Хосуэ 85' (Эль-Хаджам Уалид ( 85')
Запасные: Грандсир СамуэльГоржелен МатьёТраоре АлиуКонфес Алуа
Лопеш АнтониМата КлинтонО'Брайан Джек  30'Чалета-Цар Дуе  90'Тальяфико НиколасТолиссо КорентенКакере МаксансМэйтленд-Найлс Эйнсли 70' (Фофана Малик ( 70') Шерки Райан 90' (Адриэлсон ( 90') Морейра Диегу 32' (Кумбеди Саэль ( 32') Ляказетт Александр
Запасные: Сарр Мамаду-НабиЖоао Юстин БенгуйМилагрес ЭнрикеАкуоку ПольДиоманде СиналиДиавара МамадуII
14 января. Стадион "Осеан" (Гавр).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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