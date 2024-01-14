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Чемпионат Франции. Лига 1

«Брест», «Клермон» и «Тулуза» отпраздновали победы

14 Января 2024 • 19:07 Комментировать
Нант
1:2
Клермон
окончен

 В чемпионате Франции завершились некоторые матчи 18-го тура. «Брест» был сильнее «Монпелье» (2:0) и ворвался в тройку лидеров. Гол и пас Шамара Николсона позволили «Клермону» обыграть на выезде «Нант» и покинуть зону вылета. «Тулуза» набрала три очка благодаря быстрому голу с пенальти в гостях у «Меца».

Протокол игры  
Нант1:2Клермон
  29'Николсон Шамар (0:1)
(1:1) Молле Флоран47'  
  89'Аллевина Джим (1:2)
Лафон АльбанКоко Маркус 75' (Сентонз Фабьен ( 75') Кёмерт Эрай 87' (Дюверн Жан-Кевин ( 87') Паллуа НиколяМерлин КвентинЧиривелья Педро 46' (Бамба Абдул-Кадер ( 46') Сиссоко МуссаДуглас ГомесКадевере ТиноМолле Флоран  38'Траоре Бени  73'
Запасные: Аффама Джо-ЛоикHugo BoutsingkhamАблин МаттисДьяк ЛаминДескамп РемиЗезе Натан
Ндиайе МассамбаПельмар АндиОжье ФлоранВивальдо Боргес до Сантос НетоКонате Шейк 51' (Армугом Йоэль ( 51') Аллевина ДжимГоналон Максим 73' (Рашани Эльбасан ( 73') Гастьен Йоан  54' 64' (Кейта Хабиб ( 64') Бутубба Биляль 72' (Чам Мухаммед ( 72') Виржинюс Алан 73' (Маньен Йоанн ( 73') Николсон Шамар
Запасные: Борн ТеоКиэ ГрежонСилла МохамедЗеффан Мехди
14 января. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
Протокол игры 
Брест2:0Монпелье
(1:0) Маньетти Уго 48'  
(2:0) Ле Дуарон Жереми 90'  
Бизот Марко  Лала Кенни  Шардонне Брендан  Брассье Лилиан  Локо Брэдли  Маньетти Уго   45'   90' (Ле Кардинал Жюльен (   90' Лис-Мелу Пьерр  Камара Махди   76' (Сатриано Мартин (   76' Перейра-Лаже Матиаш   66' (Ле Дуарон Жереми (   66' Мунье Стив   76' (Мартен Жонас (   76' Дель Кастильо Ромен   90' (Браими Билаль (   90')
Запасные: Зогбе Люк  Кудерт Грегуар  Дари Ашраф
Лекомт Бенжамен  Омерагич Бечир   46' (Ферри Жордан (   46' Жюльен Кристофер   57'  Эстев Максим  Хефти Сильван  Геген Аксель  Кулибали Танги   9' (Йебоа Келвин (   9' Шотар Жорис   44'   67' (Леруа Лео (   67' Саванье Тежи  Фаяд Халил   72' (Норден Арно (   72' Адамс Акор   67' (Хазри Вахби (   67')
Запасные: Диздаревич Белмин  Тео Алли  Иссуфу Янис  Делайе Саша
 14 января. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
Протокол игры 
Мец0:1Тулуза
  12' Сьерро Венсан (0:1)
Укиджа Александр  Колин Максим  Траоре Исмаэль  Эрей Кристоф   72'  Юдоль Матьё  Жан Н'Гессан   88' (Атта Артур (   88' Н'Дорам Кевин   37'  Жан-Жак Данле   18'  Асоро Йоэль   66' (Диалло Папе (   66' Микаутадзе Жорж  Сабали Шейх   20'   65' (Тетте Бенджамин (   65')
Запасные: Куао Коффи  Сане Садибу  Ло Абабакар  Мбайе Малик  Н'Дюкюиди Жозеф  Диш Гийом
Рестес Гийом  Каманзи Уоррен   81'  Николайсен Расмус  Мависса Кристиан  Суасо Габриэль  Спирингс Стейн  Кассерес Кристиан  Доннум Арон  Сьерро Венсан  Хелаберт Сесар   79' (Гбоо Янн (   79' Даллинга Тийс   40'
Запасные: Домингес Алекс  Сиссоко Ибрагим I  Лахмади Ноа  Занден Оливер  Nicolas Wasbauer  Noah Edjouma  Арадж Иль  _Edhy Zuliani
 14 января. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).

 

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