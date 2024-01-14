«Брест», «Клермон» и «Тулуза» отпраздновали победы

В чемпионате Франции завершились некоторые матчи 18-го тура. «Брест» был сильнее «Монпелье» (2:0) и ворвался в тройку лидеров. Гол и пас Шамара Николсона позволили «Клермону» обыграть на выезде «Нант» и покинуть зону вылета. «Тулуза» набрала три очка благодаря быстрому голу с пенальти в гостях у «Меца».
Протокол игры
|29'Николсон Шамар (0:1)
|(1:1) Молле Флоран47'
|89'Аллевина Джим (1:2)
Лафон Альбан•Коко Маркус75' (Сентонз Фабьен (75') •Кёмерт Эрай87' (Дюверн Жан-Кевин (87') •Паллуа Николя•Мерлин Квентин•Чиривелья Педро46' (Бамба Абдул-Кадер (46') •Сиссоко Мусса•Дуглас Гомес•Кадевере Тино•Молле Флоран• 38'Траоре Бени 73'
Ндиайе Массамба•Пельмар Анди•Ожье Флоран•Вивальдо Боргес до Сантос Нето•Конате Шейк51' (Армугом Йоэль (51') •Аллевина Джим•Гоналон Максим73' (Рашани Эльбасан (73') •Гастьен Йоан 54'64' (Кейта Хабиб (64') •Бутубба Биляль72' (Чам Мухаммед (72') •Виржинюс Алан73' (Маньен Йоанн (73') •Николсон Шамар
Запасные: Борн Тео•Киэ Грежон•Силла Мохамед•Зеффан Мехди
14 января. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
Протокол игры
|(1:0) Маньетти Уго 48'
|(2:0) Ле Дуарон Жереми 90'
Бизот Марко • Лала Кенни • Шардонне Брендан • Брассье Лилиан • Локо Брэдли • Маньетти Уго 45' 90' ( Ле Кардинал Жюльен ( 90') • Лис-Мелу Пьерр • Камара Махди 76' ( Сатриано Мартин ( 76') • Перейра-Лаже Матиаш 66' ( Ле Дуарон Жереми ( 66') • Мунье Стив 76' ( Мартен Жонас ( 76') • Дель Кастильо Ромен 90' ( Браими Билаль ( 90')
Запасные: Зогбе Люк • Кудерт Грегуар • Дари Ашраф
Лекомт Бенжамен • Омерагич Бечир 46' ( Ферри Жордан ( 46') • Жюльен Кристофер • 57'Эстев Максим • Хефти Сильван • Геген Аксель • Кулибали Танги 9' ( Йебоа Келвин ( 9') • Шотар Жорис 44' 67' ( Леруа Лео ( 67') • Саванье Тежи • Фаяд Халил 72' ( Норден Арно ( 72') • Адамс Акор 67' ( Хазри Вахби ( 67')
Запасные: Диздаревич Белмин • Тео Алли • Иссуфу Янис • Делайе Саша
14 января. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
Протокол игры
|12' Сьерро Венсан (0:1)
Укиджа Александр • Колин Максим • Траоре Исмаэль • Эрей Кристоф • 72'Юдоль Матьё • Жан Н'Гессан 88' ( Атта Артур ( 88') • Н'Дорам Кевин • 37'Жан-Жак Данле • 18'Асоро Йоэль 66' ( Диалло Папе ( 66') • Микаутадзе Жорж • Сабали Шейх 20' 65' ( Тетте Бенджамин ( 65')
Запасные: Куао Коффи • Сане Садибу • Ло Абабакар • Мбайе Малик • Н'Дюкюиди Жозеф • Диш Гийом
Рестес Гийом • Каманзи Уоррен • 81'Николайсен Расмус • Мависса Кристиан • Суасо Габриэль • Спирингс Стейн • Кассерес Кристиан • Доннум Арон • Сьерро Венсан • Хелаберт Сесар 79' ( Гбоо Янн ( 79') • Даллинга Тийс 40'
Запасные: Домингес Алекс • Сиссоко Ибрагим I • Лахмади Ноа • Занден Оливер • Nicolas Wasbauer • Noah Edjouma • Арадж Иль • _Edhy Zuliani
14 января. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).
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