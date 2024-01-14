«Брест», «Клермон» и «Тулуза» отпраздновали победы

В чемпионате Франции завершились некоторые матчи 18-го тура. «Брест» был сильнее «Монпелье» (2:0) и ворвался в тройку лидеров. Гол и пас Шамара Николсона позволили «Клермону» обыграть на выезде «Нант» и покинуть зону вылета. «Тулуза» набрала три очка благодаря быстрому голу с пенальти в гостях у «Меца».