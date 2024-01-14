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Чемпионат Франции. Лига 1

​Дешам: «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов

14 Января 2024 • 16:55 Комментировать

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не сомневается в том, что «ПСЖ» в какой-то момент выиграет Лигу чемпионов.

Как известно, лучшим результатом «ПСЖ» в главном клубном турнире континента остаётся финал 2020 года.

«Каждый год для «ПСЖ» это «сейчас или никогда». Так будет, пока они не выиграют Лигу чемпионов. В какой-то момент это произойдёт. Я им желаю этого, даже если марсельцы не будут счастливы. Это важно для французского футбола», - сказал Дешам в интервью для Telefoot.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов сезона 2019/2020 «ПСЖ» проиграл «Баварии» с минимальным счётом 0:1.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Дидье Дешам
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