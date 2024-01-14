«Лилль» спокойно разобрался с «Лорьяном»

В 18-м туре чемпионата Франции немного сдавший «Лилль» играл против аутсайдеров из «Лорьяна». Гости лишь раз пробили за 90 минут, но до последнего сохраняли шансы зацепить очки. Юсуф Языджи уже в дебюте опасно наносил удар со штрафного - парировано. На 18-й минуте экс-игрок ЦСКА зарядил уже с игры, но вратарь снова на месте. Лишь на 38-й минуте у хозяев прошел навес, и Джонатан Дэвид головой отправил мяч в сетку. Лишь на 90-й минуте «Лилль» снял все вопросы, Реми Кабелла удвоил перевес ударом левой ногой, а Эдон Жегрова классно стрельнул из-за штрафной - 3:0.

«Лилль» делит четвертое место, соперник - 17-й.