«Лилль» спокойно разобрался с «Лорьяном»

В 18-м туре чемпионата Франции немного сдавший «Лилль» играл против аутсайдеров из «Лорьяна». Гости лишь раз пробили за 90 минут, но до последнего сохраняли шансы зацепить очки. Юсуф Языджи уже в дебюте опасно наносил удар со штрафного - парировано. На 18-й минуте экс-игрок ЦСКА зарядил уже с игры, но вратарь снова на месте. Лишь на 38-й минуте у хозяев прошел навес, и Джонатан Дэвид головой отправил мяч в сетку. Лишь на 90-й минуте «Лилль» снял все вопросы, Реми Кабелла удвоил перевес ударом левой ногой, а Эдон Жегрова классно стрельнул из-за штрафной - 3:0.
«Лилль» делит четвертое место, соперник - 17-й.
Протокол игры
|(1:0) Дэвид Джонатан38'
|(2:0) Кабелла Реми90'
|(3:0) Жегрова Эдон90'
Шевалье Люка•Сантос Тиаго•Йоро Лени•Рибейро Александро•Исмаили Гонсалвес•Андре Бенжамин• 40'Гомес Анхель•Жегрова Эдон•Языджи Юсуф77' (Кабелла Реми (77') •Гудмундссон Габриэль•Дэвид Джонатан
Мвого Ивон•Моуйоколо Лорис•Пелон Орельен• 55'Туре Сулейман• 88'Силва Игор•Бакайоко Тьемуэ 41'75' (Мугиша Джоэл (75') •Абергель Лоран•Ле Бри Тео 30'84' (Gino Caoki (84') •Понсо Жульен•Тосин Айегун46' (Крупи Эли Джуниор (46') •Кари Айман75' (Royce Openda Owaga (75')
14 января. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".
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