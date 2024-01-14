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Чемпионат Франции. Лига 1

«Аль-Хиляль» готов заплатить 20 миллионов евро за бывшего защитника «Атлетико»

14 Января 2024 • 14:05 Комментировать
Марсель
...
Монако
27.01 23:00

«Аль-Хиляль» нацелился на трансфер защитника французского «Марселя» Ренана Лоди, который минувшим летом перебрался в стан «провансальцев» за 13 миллионов евро из мадридского «Атлетико».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, клуб из Саудовской Аравии продвигается в финальную стадию переговоров с «Марселем». Со стороны игрока переговоры также продвигаются позитивно.

Ожидается, что «Аль-Хиляль» заплатит за Лоди 20 миллионов евро компенсации. Клубы должны достичь соглашения в ближайшие дни.

В этом сезоне Лоди не отметился ни одним результативным действием в 14 матчах чемпионата Франции.

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Марсель Ренан Лоди Аль-Хиляль Эр-Рияд трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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