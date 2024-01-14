«ПСЖ» подписал двух игроков для Мбаппе

Руководство «ПСЖ» подписало форварда Рандаля Коло-Муани и вингера Усмана Дембеле ради сохранения в команде звездного нападающего Килиана Мбаппе.

По информации журналистов AS, парижский гранд пытается создать максимально комфортные условия для 25-летнего игрока. Для этого были куплены Рандаль и Усман, которые являются хорошими друзьями Мбаппе.

Срок трудового соглашения Килиана с парижанами рассчитан до лета нынешнего года. В услугах форварда заинтересованы мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 16 поединков, в которых записал на свой счет 18 голов и две результативные передачи.