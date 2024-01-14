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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» подписал двух игроков для Мбаппе

14 Января 2024 • 13:19 Комментировать

Руководство «ПСЖ» подписало форварда Рандаля Коло-Муани и вингера Усмана Дембеле ради сохранения в команде звездного нападающего Килиана Мбаппе.

По информации журналистов AS, парижский гранд пытается создать максимально комфортные условия для 25-летнего игрока. Для этого были куплены Рандаль и Усман, которые являются хорошими друзьями Мбаппе.

Срок трудового соглашения Килиана с парижанами рассчитан до лета нынешнего года. В услугах форварда заинтересованы мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 16 поединков, в которых записал на свой счет 18 голов и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Усман Дембеле Рандаль Коло-Муани ещё теги
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