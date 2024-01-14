Кузяев — в заявке «Гавра» на матч с «Лионом»

Российский полузащитник Далер Кузяев попал в заявку «Гавра» на предстоящий матч чемпионата Франции с «Лионом». Об этом сообщает пресс-служба «небесных».

В нынешнем сезоне 30-летний Кузяев принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров и отметился тремя забитыми мячами.

Встреча 18-го тура Лиги 1 между «Гавром» и «Лионом» состоится сегодня, 14 января. Стартовый свисток главного арбитра матча должен будет прозвучать в 19:05 по московскому времени.

Напомним, в первом круге команды сыграли между собой вничью. Тот поединок завершился со счетом 0:0.

В настоящий момент «Гавр» занимает 11-е место в Лиге 1, а «Лион» — 14-е.