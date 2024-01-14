«Принимаю огонь на себя» - Гаттузо самокритичен после упущенной победы над «Страсбургом»

Во Франции возобновились матчи чемпионата, «Марсель» принимал «Страсбург» и не сумел удержать победу. Итальянский наставник Дженнаро Гаттузо считает произошедшее частью своей вины:

- Это моя вина, наверное, я как тренер оказался не на высоте. Мы слишком жались к воротам и пропустили на 92-й минуте. Я мог бы посетовать на кадровые проблемы, но не хочу. Кубок Африки действительно наказывает нас, - цитирует слова Дженнаро Гаттузо итальянское новостное агентство ITASportPress.

Отсутствие важных игроков, впрочем - это проблема всех французских клубов во время Кубка Африки.